Велобарьер для автомобилистов: в Калининграде три улицы перекроют на два дня для проведения соревнований

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В Калининграде Кленовую аллею и прилегающие к ней улицы закроют для движения на время проведения чемпионата области по велоспорту. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения для всех видов транспорта на Кленовой аллее, ул. Энтузиастов и Технологической будут действовать 18 и 19 июля с 8:00 до 15:00. Организаторы стартов установят соответствующие дорожные знаки и ограждения для безопасности участников соревнований, пешеходов и машин.