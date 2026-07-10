Порывистый северо-западный ветер не помеха: паромы на Балтийскую косу будут ходить с ограничениями

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Паромная переправа между Балтийской косой и материковой частью региона работает в штатном режиме. Об этом сообщили в компании-операторе линии в пятницу, 10 июля.

«Из-за высокого уровня воды заезд автомобилей с низкой посадкой затруднён. Рекомендуем оценивать возможности вашего авто перед поездкой», — предупредили паромщики, напомнив, что ответственность за возможные повреждения авто несёт владелец.

В настоящий момент высота волны в районе переправы достигает 1-1,5 м. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.