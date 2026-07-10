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Порывистый северо-западный ветер не помеха: паромы на Балтийскую косу будут ходить с ограничениями

  1. Калининград
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Порывистый северо-западный ветер не помеха: паромы на Балтийскую косу будут ходить с ограничениями - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Паромная переправа между Балтийской косой и материковой частью региона работает в штатном режиме. Об этом сообщили в компании-операторе линии в пятницу, 10 июля.

«Из-за высокого уровня воды заезд автомобилей с низкой посадкой затруднён. Рекомендуем оценивать возможности вашего авто перед поездкой», — предупредили паромщики, напомнив, что ответственность за возможные повреждения авто несёт владелец.

В настоящий момент высота волны в районе переправы достигает 1-1,5 м. Ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.                                                                     

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