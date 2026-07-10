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Граница на замке: 10 июля переход в Чернышевском будет закрыт

  1. Калининград
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Граница на замке: 10 июля переход в Чернышевском будет закрыт - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Пункт пропуска в пос. Чернышевское на российско-литовской границе не будет работать с 14:00 до 15:00. Об этом предупредили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

«В указанное время движение транспортных средств через пункт пропуска МАПП Чернышевское будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Переход будет закрыт в связи с работами по модернизации системы электроснабжения таможенного поста. Путешественникам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок через российско-литовскую границу.

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