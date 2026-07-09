Дожди, грозы и до +20°С: погода в Калининградской области 10 июля

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В пятницу, 10 июля, в регионе прогнозируют переменную облачность, локальные дожди и грозы, а температура днём не поднимется выше +20°С. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в областном центре ожидается +12…+14°С, местами по области — до +11°С. На побережье теплее — +14…+17°С. Будет облачно с прояснениями, возможны локальные дожди и ливни. К утру температура поднимется до +16…+18°С, сохранится облачность и кратковременные осадки. Днём воздух прогреется до +18…+19°С, местами — до +20°С. В некоторых районах возможны грозы, прежде всего на востоке области. Минимальная вероятность дождей — у побережья.

Вечером ожидается снижение температуры до +13…+16°С, на побережье — до +15…+17°С. Вероятны локальные дожди и ливни, преимущественно до заката. Ветер ночью будет северным или северо‑западным. Днём сменится на северный и северо‑восточный: в Калининграде и по области — слабый или умеренный (3–9 м/с). На побережье ночью и утром возможны порывы до 12–15 м/с.