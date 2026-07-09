Под Калининградом нашли клад арабских монет времён Харуна ар-Рашида

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Исследователи Института археологии РАН нашли клад при обследовании средневекового поселения на расстоянии около 1,2 км от Калининградского (Вислинского) залива. В комплексе — целые дирхамы и фрагменты, чеканенные с 746 по 815 годы правителями Арабского халифата. Один экземпляр относится ко времени последнего умайядского халифа, остальные — к периоду Аббасидов.

«Новый клад — первая надёжно документированная находка, показывающая, что территория современной Калининградской области входила в систему дальней торговли, обеспечивавшей поступление восточного серебра в Балтийский регион в IX веке», — рассказал руководитель Института археологии РАН Николай Макаров.

Археологи установили, что с VIII века на месте находки располагалось прусское поселение. Оно существовало несколько столетий и было заброшено в XII веке. До 2010‑х годов участок регулярно распахивали, что повредило культурный слой. Сейчас территория заросла луговой растительностью.

Клад оказался разделён на две почти равные части: 29 целых дирхамов и 30 фрагментов, в основном половины монетных пластин. Среди находок есть экземпляры с отверстиями для подвешивания — такие использовали как украшения. Другие монеты надрезали по краям, что, по мнению специалистов, связано с проверкой подлинности серебра.

Среди целых монет больше всего дирхамов времён Харуна ар‑Рашида — пятого аббасидского халифа, при котором халифат переживал расцвет. Во фрагментах преобладают монеты ал‑Махди, правившего в 775–785 годах.

Известно, что восточное серебро начало поступать в Северную и Восточную Европу в конце VIII века. На территории нынешних Швеции, Эстонии, северной Польши и Калининградской области до наших дней известно лишь около двух десятков кладов, скрытых между 780‑ми и 830‑ми годами.