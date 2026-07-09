В Калининградской области прошли учения УФСБ по предотвращению теракта на Балтике (видео)

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В Калининградской области прошли учения УФСБ по предотвращению теракта в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учение состоялось 8 июля. Силовики тренировались пресекать возможный теракт в акватории Балтийского моря и минимизировать его последствия. В тренировке участвовали региональные управления ФСБ, пограничного управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органы исполнительной власти области. Участники отработали порядок взаимодействия и алгоритмы действий при проведении контртеррористической операции.

После завершения манёвров состоялся разбор действий привлечённых подразделений. Специалисты дали рекомендации по повышению готовности служб и совершенствованию антитеррористической деятельности. Работу оперативного штаба под руководством начальника регионального УФСБ оценили положительно.