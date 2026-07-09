После очистки запах стал сильнее: в горсовете просят прокуратуру вмешаться в ситуацию с Гагаринским ручьём

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В горсовете Калининграда просят прокуратуру вмешаться в ситуацию с Гагаринским ручьём, на который жители продолжают жаловаться из-за зловония. Запросы в ведомство направили депутаты Сергей Севостьянов и Алексей Колобов.

По словам Севостьянова, обращения в другие инстанции не помогли: после расчистки запах стал ещё сильнее. Ручей впадает в Ялтинский пруд, который тоже нельзя назвать чистым.

«Эффективных мер, как мы видим, никто не предпринял, ручей продолжает вонять», — говорится в обращении к прокурору Калининградской области.

Депутат напомнил, что в 2023 году минприроды завершило расчистку русла Гагаринского ручья вместе с Ялтинским прудом. Работы выполнял подрядчик «Фаворит Спецтехника» по контракту с экологическим центром «ЕКАТ-Калининград».

После этого Севостьянов уже направлял запросы в 2024 и 2025 году. Он спрашивал, почему после масштабной очистки от ручья продолжает исходить неприятный запах, и просил благоустроить прилегающую территорию.

В администрации Калининграда ответили, что Гагаринский ручей относится к водным объектам федеральной собственности. Чиновники добавили, что раньше фиксировались загрязнённые стоки с территории Гурьевского муниципального округа и промзоны в районе 3-й Большой Окружной.

По данным минприроды, в ручей попадали и нефтепродукты, из мелиоративного канала и сети водоотведения, проходящей от улицы Александра Невского через 1-й Туруханский переулок до Индустриальной в посёлке Невское Гурьевского округа.

В министерство сообщали, что состояние ручья находится на особом контроле. Было затампонировано 16 незаконных выпусков, а МБУ «Гидротехник» ликвидировало ещё 46.

В администрации Калининграда отчитались, что средств на подготовку проектно-сметной документации по благоустройству этой зоны, в том числе в границах парка Тихого и у ручья в районе улицы Малоярославской, в бюджете на два предстоящих года не предусмотрено.