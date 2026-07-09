Калининградцев снова пригласили собирать валежник по науке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

«Мастер-класс» по сбору валежника, субботник, который был назначен на первые июньские выходные, но сначала перенесён, а потом и отменён, всё-таки состоится. Об этом рассказал «Клопс» организатор акции Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Собирать валежник в этот раз планируют 11 июля, но не Виштынце, а в окрестностях посёлка Медовое в Багратионовском округе. Место выбрано не случайно: это один из самых богатых и живописных уголков области, а уборку планируют совместить со сбором грибов.

Из Калининграда двинутся организованной колонной. Перед началом участникам покажут, как правильно и безопасно заготавливать на дрова упавшие деревья, объяснят, какие инструменты подходят, на какой технике можно заезжать в лес и куда подвозить оборудование. Специалисты также расскажут, как отличить валежник от древесины, которую трогать нельзя.



Инициативу поддержало областное министерство природы. «Мы научимся собирать валежник с умом, по закону и с уважением к природе. Это бесплатный мастер-класс от профессионалов лесного хозяйства!» — подчеркнул Николай.

Всё собранное сразу вывезут тракторами — об этом уже есть договорённость с хозяевами техники. «В прошлый раз именно это стало причиной, почему пришлось отменять, — поделились активисты. — А нас этот раз всё в порядке, всё заберут и сразу используют по назначению».

Организаторы отмечают, что такой субботник — возможность провести время на природе, помочь лесу и одновременно запастись дровами для бани или камина. Это законно, в Калининградской области собирать валежник можно бесплатно круглый год. Разрешения и документы не требуются, но выезд в лес нужно согласовывать с местным лесничеством, напомнил Смирнов.