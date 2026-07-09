16:03

Шторм уничтожил облепиховый сад в форме огромного сердца, который высадил калининградский фермер (видео)

  1. Калининград
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Шторм «Бернадетт» уничтожил поле с молодыми саженцами облепихи, которое недавно высадили в Зеленоградском районе. Об этом «Клопс» сообщил предприниматель и автор проекта Андрей Плаксин. 

Сад в форме сердца площадью 1,1 га сильно пострадал от стихии. Шквалистый ветер сорвал укрывной материал и погубил молодые саженцы. 

На участке было высажено 42 тысячи женских кустов облепихи и около 1,5 тысячи мужских растений-опылителей, смонтирована система полива. Первый урожай планировалось получить уже через год, а через три собирать до 30 тонн ягод за сезон.

«Мой флагман, то, что олицетворяло мою деятельность — этого больше нет. Сердца больше не существует», — говорит Андрей Плаксин.

По задумке фермера, необычный  сад должен был стать подарком жителям и гостям области. Очертания сердца было видно из иллюминаторов самолётов при взлёте и посадке в Храброво.

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