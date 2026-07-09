Рецидивист из Немана получил 7 лет колонии строгого режима за убийство по пьянке

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Житель Немана осуждён на семь лет лишения свободы за убийство по неосторожности. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 22 декабря 2025 года ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого в посёлке Артёмовка Неманского района. Там возник конфликт с одним из присутствующих.

В результате подсудимый пырнул его ножом в живот. От полученного ранения 41-летний потерпевший умер в больнице.

Неманский районный суд признал фигуранта уголовного дела виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей.