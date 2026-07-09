В Калининградской области учредили звание заслуженного работника соцзащиты

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В Калининградской области учреждено новое почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения». Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Документ опубликован 7 июля и вступил в законную силу.

Почётное звание будет присваиваться высококвалифицированным сотрудникам органов и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения за личный вклад в развитие системы социальной поддержки жителей региона. Основанием для награждения также станут заслуги в защите прав детей, поддержке людей с инвалидностью и достижение значимых результатов в профессиональной деятельности.

Претендовать на присвоение звания смогут специалисты, имеющие стаж работы в сфере социальной защиты населения Калининградской области более 10 лет. Награждённым будут вручать нагрудный знак, который изготовят из недрагоценных металлов золотого и серебряного цветов.