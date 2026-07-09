Мэр сравнил Советск с Москвой, отвечая на вопрос о новом медцентре

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Глава администрации Советска Аркадий Данилов сравнил город с Москвой, отвечая на вопрос о транспортной доступности будущего медицинского центра. Во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте» в четверг, 9 июля, житель выразил обеспокоенность удалённостью этого объекта.

Советчанин переживает, что клинику планируют построить на въезде, в районе пустыря на улице Цветочной — туда будет неудобно добираться на общественном транспорте. Но мэр заявил, что расстояние нужно оценивать по-разному.

«Когда ты приезжаешь из города Москва и смотришь на город Советск, ты понимаешь, что это всё пешая доступность. Ну, то есть пешком 20 минут для москвича — это просто за счастье», — сказал глава администрации.

При этом он подчеркнул, что не сравнивает жителей Советска с москвичами напрямую: условия в городах разные.

По словам мэра, крупные медцентры обычно строят на свободных территориях. В центре Советска подходящего участка для такого объекта нет: для строительства пришлось бы сносить жилые дома или старые здания.

Глава администрации добавил, что власти уже обсуждали транспортную доступность будущего медцентра с перевозчиком. Планируется запустить маршрут до него от автостанции, чтобы туда могли добираться жители Советска и других муниципалитетов.

«Мы не просто хотим сделать дорогу от автобусной станции до центра — [будет] маршрут, мы его сделаем обязательно», — заявил мэр.

Также рассматриваются прямые маршруты к медцентру из Черняховска, Славска, Немана и Краснознаменска.