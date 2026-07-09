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В Советске запустили речной трамвайчик и хотят продлить маршрут до Немана. Об этом рассказал глава администрации округа Аркадий Данилов в прямом эфире ЦУР « ВКонтакте» в четверг, 9 июля.

По словам мэра, прогулки по реке удалось запустить после множества попыток найти предпринимателя, который возьмётся за проект.

«Мы в этом году всё-таки его запустили. Это тоже очень долгая была история. Бились, бились и добились», — рассказал глава администрации.

Сейчас катер ходит по короткому городскому маршруту. Власти уже думают, как продлить его не только до Немана, в сторону Славска и, возможно, дальше — к заливу. Один из вариантов — маршрут с остановкой у «Хутора пасечника», где пассажиры могли бы посидеть в кафе и вернуться обратно.

Запуск более длинных маршрутов будет зависеть от спроса. По словам главы администрации, сейчас речной трамвайчик пока не заполнен настолько, чтобы перевозчик уверенно выводил второе судно.

«Я не могу сказать, что у него дела идут шикарно. Он катает, я вижу этот корабль. Не так, что там очереди стоят и предприниматель не знает, куда девать деньги, — отметил мэр. — У нас три маршрута уже расписанных, нарисованных, готовых. Всё зависит от того, как сейчас пойдёт у него бизнес. Если у него будет всё нормально, то мы будем расширяться».

Для дальних направлений нужны и дополнительные работы на реке — в частности, очистка фарватера.