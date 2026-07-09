«На-На» и огромный бесплатный пирог: мэр Советска рассказал о предстоящем Дне города

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В Советске на День города планируют пригласить группу «На-На» и испечь огромный сладкий пирог, которым будут угощать бесплатно. О праздничной программе рассказал глава администрации округа Аркадий Данилов в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте», в четверг, 9 июля.

Праздник отметят 12 сентября. В этом году он будет приурочен к 80-летию Калининградской области, поэтому программа получится шире обычной.

Помимо музыкального шоу, в городе хотят провести семейный кулинарный фестиваль. Его главным событием станет большой сладкий пирог, с которым Советск, возможно, будет претендовать на рекорд. Идея связана с историей переселенцев: каравай хотят испечь по рецептам разных регионов России, откуда люди приехали в Калининградскую область после войны.

«Приезжайте — пирог будет удивительным. Он будет огромным, он будет сладким, и он будет бесплатным», — сказал мэр.

В Советске пройдёт ещё один праздник — фестиваль «День крабовой палочки». Его запланировали на 1 августа. На набережной выступят «Отпетые мошенники» и Гарик Богомазов. Обещают спортивные активности, фудкорты, гастрономический фестиваль.

«Всех приглашаю. Я думаю, будет интересная программа на весь день на набережной», — отметил глава администрации.