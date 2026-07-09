Житель Рыбачьего не заплатил за свет и получил арест на имущество

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Житель посёлка Рыбачий на Куршской косе долгое время не платил за электроэнергию, накопив долг свыше 100 тысяч рублей. За это судебные приставы арестовали его имущество, сообщает в четверг, 9 июля, компания «Россети Янтарь Энергосбыт».

В компании сообщили, что под арест попали квартира и здание площадью более 200 квадратных метров. Как отметили энергетики, гражданин не реагировал на уведомления о погашении долга.

«Поэтому вопрос о взыскании задолженности пришлось решать в судебном порядке. Теперь любые сделки с недвижимостью запрещены. А если долг не будет погашен, имущество выставят на торги», — говорится в сообщении.