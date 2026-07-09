Жителя Гурьевского района будут судить за госизмену за финансовую помощь ВСУ

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В Калининградском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Гурьевского района в государственной измене. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый захотел оказать денежную поддержку вооруженным силам Украины. Для этого он перевёл на используемый для финансирования ВСУ валютный счёт сумму, эквивалентную 288 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника выдвинуто обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит пожизненное заключение. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Калининградской области Максим Попов.