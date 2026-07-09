Калининградская строительная фирма выплатила почти миллион рублей за ДТП с «КамАЗом»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Строительная компания из Калининградской области выплатила местному жителю 955 тысяч рублей за ущерб, причинённый в ДТП, после вмешательства судебных приставов. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Как отметили в ведомстве, авария произошла по вине водителя «КамАЗа», который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Страховой выплаты в размере 400 тысяч рублей не хватило, чтобы полностью восстановить машину, поэтому её владелец обратился в суд.

Суд обязал компанию, которой принадлежал грузовик, выплатить деньги на ремонт автомобиля, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма составила 955 тысяч рублей.

Когда фирма не исполнила решение сразу, судебные приставы арестовали её банковские счета и запретили регистрационные действия с восемью грузовыми и специализированными автомобилями, а также с кроссовером Toyota Fortuner.

После этого компания полностью погасила долг. Деньги перечислят владельцу повреждённого автомобиля. Поскольку организация уложилась в срок для добровольного исполнения решения суда, ей не пришлось платить исполнительский сбор. После выплаты все ограничения были сняты.