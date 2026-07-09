В Калининградской области после урагана в некоторых посёлках до сих пор нет света и воды

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В Калининградской области после шторма ряд посёлков до сих пор остаются без света и воды. Об этом в четверг, 9 июля, сообщают коммунальные предприятия региона.

По сведениям компании «Россети Янтарь», 5% потребителей Калининградской области, обесточенных из-за сильного ветра, продолжают находиться без подачи электроэнергии.

«Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии, — отметили энергетики. — Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)».

Как отметили в областном «Водоканале», из-за отсутствия электроэнергии в некоторых посёлках Зеленоградского района возможны перебои с водоснабжением. Предприятие направило водовозки, которые курсируют по всему округу.

Узнать график движения водовозок и заказать подвоз воды можно круглосуточно по телефону горячей линии областного «Водоканала»: (8 40-12) 555-151, добавочный 1.