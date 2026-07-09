Калининградские власти рассказали, поступает ли бензин стандарта Евро-3 в регион

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В Калининградскую область в настоящее время автомобильное топливо экологического стандарта Евро-3 не поступает. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

Представители ведомства прокомментировали вопрос жителя региона на официальной странице губернатора области Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Калининградец предположил, что снижение ажиотажа на АЗС связано с тем, что в Калининград завезли топливо стандарта Евро-3.

«Бензин этой марки в Калининградскую область не поступает. В случае его поступления, обязательно расскажем», — подчеркнули в мининфраструктуры.