07:18

На каких улицах в Калининграде и области не будет света в четверг, 9 июля (список)

  1. Калининград
Автор:
На каких улицах в Калининграде и области не будет света в четверг, 9 июля (список) - Новости Калининграда

В Калининграде в четверг, 9 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:

  • Малоярославская, 11
  • Вагоностроительная 21-27, 29-33, 33-47
  • Л. Иванихиной, 9, 10, 12, 14, 16А
  • Интернациональная

В муниципалитетах Калининградской области отключения электроэнергии запланированы:

  • в Правдинском районе — п. Дворкино, ул. Садовая, ул.Пограничная (с 9:30 до 19:00), п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая (с 9:00 до 17:00)
  • в Краснознаменском районе в п. Белкино, п. Толстово (с 9:00 до 17:00)
  • в Славском районе в п. Ясное (с 9:00 до 17:00)
1 304
ЖКХ