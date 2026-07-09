На каких улицах в Калининграде и области не будет света в четверг, 9 июля (список)

В Калининграде в четверг, 9 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
- Малоярославская, 11
- Вагоностроительная 21-27, 29-33, 33-47
- Л. Иванихиной, 9, 10, 12, 14, 16А
- Интернациональная
В муниципалитетах Калининградской области отключения электроэнергии запланированы:
- в Правдинском районе — п. Дворкино, ул. Садовая, ул.Пограничная (с 9:30 до 19:00), п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая (с 9:00 до 17:00)
- в Краснознаменском районе в п. Белкино, п. Толстово (с 9:00 до 17:00)
- в Славском районе в п. Ясное (с 9:00 до 17:00)