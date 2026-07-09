На каких улицах в Калининграде и области не будет света в четверг, 9 июля (список)

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В Калининграде в четверг, 9 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:

Малоярославская, 11

Вагоностроительная 21-27, 29-33, 33-47

Л. Иванихиной, 9, 10, 12, 14, 16А

Интернациональная

В муниципалитетах Калининградской области отключения электроэнергии запланированы: