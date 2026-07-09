Дожди не отступают: после 40 мм осадков Калининградской области снова обещают ливни и грозы

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В Калининградской области в четверг, 9 июля, будет облачно, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

Ветер северо-западный днём 15-18 м/с. Температура воздуха +15…+20 °C. Видимость 3-6 км.

По данным метеорологов телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», накануне в регионе пиковый порыв ветра, зафиксированный официальной метеостанцией, составил 28 м/с (Пионерский), в Калининграде (Низовье) — 20 м/с. Данные по ветру с других метеостанций на рис.1

Наибольшее количество осадков за прошедшие сутки выпало в Черняховске — 40 мм, что составляет более половины месячной нормы июля. В Калининграде этот показатель составил 28 мм.