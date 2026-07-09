«Водоканал» за сутки проведёт комплексную модернизацию задвижек на сетях водоснабжения Московского района

Подготовительный этап к проведению работ занял несколько месяцев. К реализации проекта привлечены ведущие профильные специалисты предприятия. Для обеспечения максимальной оперативности будет задействована специализированная техника и все доступные ресурсы предприятия.

Такое техническое переоснащение является уникальным для региона, поскольку подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет. Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем.

В связи с проведением работ 13 июля с 10:00 до 24:00 возможно временное ограничение водоснабжения в границах следующих улиц: Тихорецкая ул., ул. Суворова, Камская ул., Судостроительная ул., Аллея Смелых, Муромская ул., ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина, Печатная ул., Понартская ул., Флагманская ул., а также на прилегающих территориях (схема зоны отключения прилагается). На ул. Дзержинского прогнозируется понижение давления в системе водоснабжения.

Приносим извинения за вынужденные временные неудобства и настоятельно рекомендуем жителям заблаговременно создать необходимый запас воды.

В случае возникновения острых бытовых ситуаций предприятие организует подвоз воды автоцистернами. Заявки будут приниматься в круглосуточном режиме.

Предприятие будет прилагать все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления штатного режима подачи воды в полном объёме.

Уточнить информацию о проводимых работах или заказать подвоз воды можно будет круглосуточно по телефону: (8 40-12) 555-151, доб. 1. Сохраните, пожалуйста, этот телефон в своих контактах.

Благодарим жителей города за понимание и ответственное отношение к планируемым проводимым работам.