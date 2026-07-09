«Слава богу, мама ночевала у меня»: в жилом доме в Славском округе обвалился потолок (видео)

Эмоции, которые она испытала, увидев, что творится в квартире, и представив, чем это могло закончиться для матери, Елена затрудняется даже описать. Шок — самое мягкое слово, которое она может подобрать.

Валяющиеся на полу в кухне куски прогнившего перекрытия и дыру над головой, ведущую прямо на третий этаж, Елена обнаружила в воскресенье, 5 июля. В этот день они с мамой приехали в посёлок — та как раз гостила у дочери, но решила вернуться, чтоб получить пенсию.

В одной из квартир жилого дома в посёлке Ясное Славского округа обрушился потолок. Только по счастливой случайности хозяйки в этот момент не было в квартире и никто не пострадал, рассказала «Клопс» её дочь Елена.

Но сама ситуация слишком большим сюрпризом не стала. То, что подобное было возможно давно, для жителей посёлка очевидно. Дом ещё довоенной постройки в плачевном состоянии уже далеко не первый год. Сейчас большая часть квартир в нём пустует.

«Он раньше считался бесхозным, — объяснила Елена. — Когда ещё папа был жив, он как-то сам делал эту крышу, туда залезал как-то, в общем, своими силами. Потом, года с 2019 мы начали уже прямо официально требовать, чтобы дом признали аварийным. Но пока только один суд выиграли в конце прошлого года, добились, чтобы его признали муниципальной собственностью».

Юрист, который помогает семье Елены с этой проблемой, рассказала «Клопс», что за последние месяцы успела обратиться во множество инстанций: управляющую компанию, региональный минстрой и прокуратуру, ФКР Калининградской области. Но пока обращения рассматривают, квартира успела стать фактически непригодной для проживания — по крайней мере, без потолка Елена маму туда отпустить не готова.

Плановые же сроки начала работ оптимизма не внушают: в апреле текущего года из министерства строительства и ЖКХ Калининградской области пришёл ответ:

Многоквартирный дом включен в Региональную программу капремонта на 2030—2032, 2033—2035, 2039—2041 и 2042—2044 годы».

Ааварийным он тоже пока не признан. Однако администрация Славского округа уже заказала техническое обследование дома — его результаты направят в Фонд капремонта, чтобы рассмотреть возможность переноса сроков ремонта на более ранние, отмечено в официальном письме ведомства. Но судя по ответу, полученному из ФКР в июне, такого заключения там пока не получали.



Чтобы поставить вопрос о признании жилья непригодным для проживания, людям необходимо самостоятельно заказать обследование несущих и ограждающих конструкций и представить итоги в межведомственную комиссию администрации, порекомендовали в минстрое.

А пока мама Елены живёт с ней и двумя внуками в однокомнатной калининградской квартире — и только надеется, что упавший потолок станет весомым аргументом в пользу аварийности жилья в посёлке.