Женщину, избивавшую в Гусеве пожилую мать, суд приговорил к штрафу

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Женщину, избивавшую в Гусеве пожилую мать и случайно попавшую на видео, признали виновной. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Дело рассматривал мировой судья 1-го судебного участка Гусевского судебного района в четверг, 25 июня. Фигурантке вменялось в вину административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП («Побои»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей. Постановление на момент публикации не вступило в законную силу.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Клопс», что здоровье потерпевшей в результате инцидента серьёзно не пострадало.