Наказание за обрезание: калининградец получил срок за переделку охотничьего ружья

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В Калининграде вынесен приговор по уголовному делу о незаконной переделке оружия. Об этом в среду, 8 июля, сообщает региональная прокуратура.

Как установлено в суде, 1 августа 2025 года в квартире по улице Маршала Новикова 44-летний мужчина сделал из охотничьего ружья 16 калибра обрез, чтобы носить скрытно. При этом оружие сохранило свою поражающую способность.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконная переделка огнестрельного оружия и его основных частей»). Оказалось, что у него фигуранта уже был приговор по другому уголовному делу, срок наказания по которому он не отбыл полностью.

С учётом этого обстоятельства суд назначил ему лишение свободы на срок 2 года и 7 месяцев в колонии общего режима, Он также должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.