В Калининградской области отец потратил пенсию дочери по потере кормильца на себя

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В Правдинском районном суде рассмотрели иск прокуратуры в интересах несовершеннолетней девочки. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным распоряжение социальными выплатами ребенка и взыскать с ее отца полученные деньги и проценты. Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Поводом для проверки стало обращение бабушки и дедушки девочки. После смерти матери ребенок живет с ними, а дедушка является официальным опекуном. При этом отец, по данным прокуратуры, не участвовал в воспитании и содержании дочери, однако с апреля 2023 года по август 2024 года получал за нее социальную пенсию по случаю потери кормильца и социальную доплату.

В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина тратил эти деньги на личные нужды и не расходовал их на ребенка. Суд обязал ответчика выплатить дочери 162,9 тыс. рублей социальной пенсии и федеральной социальной доплаты, а также 19,6 тыс. рублей региональной социальной доплаты за сентябрь — ноябрь 2024 года.

Кроме того, с него взыскали 76,4 тыс. рублей процентов за неправомерное удержание денег. Также мужчина должен будет выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами до полного исполнения решения суда. Решение суда пока не вступило в законную силу.