В России в колледжах количество бюджетных мест выросло на 30 тысяч

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В российских колледжах в 2026 году количество бюджетных мест по сравнению с 2025 годом выросло на 30 тысяч. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает в среду 8 июля, РИА Новости.

Глава ведомства на совещании с членами правительства доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах ЕГЭ-2026 и вступительной кампании в колледжи.

«В этом году бюджетных мест 880 тысяч, это порядка 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Ребята идут в колледж, действительно интерес растет», — отметил Сергей Кравцов.