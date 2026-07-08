Сильный ветер, ливни и грозы: погода в Калининграде и области в четверг, 9 июля

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В Калининградской области в четверг, 9 июля, ожидается облачная погода, вероятны сильные дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, ночью температура воздуха составит +12...+14 °С, по области местами до +9...+10 °С, у побережья +13...+16 °С. Облачно с прояснениями, временами ожидаются умеренные дожди.

Утром — до +13...+16 °С, преимущественно облачно и на большей части региона ожидаются сильные дожди. В центральной, северной, южной и восточной части региона осадки будут идти с раннего утра, в Калининграде и на западе области с 7-9 часов. Наименьшая вероятность осадков — вдоль западного побережья.

Днём воздух прогреется до +15...+17 °С. На севере и востоке региона местами до +18...+19 °С. Облачно с небольшими прояснениями. Ожидаются локальные кратковременные дожди и ливни. На востоке области вероятны грозы.

Вечером после заката температура воздуха опустится до +13 °С. Облачно с небольшими прояснениями. Вероятны локальные кратковременные дожди и ливни.

Ветер северо-западный: в Калининграде и области ночью, ранним утром и вечером умеренный (3-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с, днем — сильный (5-13 м/с), в порывах до 14-16 м/с. У побережья в течение всех суток ветер свежий (9-14 м/с), в порывах до 15-18 м/с, у северного побережья (по линии Куликово — Куршская коса) местами в порывах до 19-20 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 752 до 755 мм рт. ст.