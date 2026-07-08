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Груды кирпича: что осталось от здания XIX века, принадлежавшего мельничному комплексу в Калининграде (фото)

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Груды кирпича: что осталось от здания XIX века, принадлежавшего мельничному комплексу в Калининграде (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга. За разрушениями понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».  

Вместо двухэтажного здания с мансардой, теперь высится груда кирпича и досок. 

Здание начали сносить в среду, 7 июля. Руководил процессом главный инженер Калининградского мукомольного завода Сергей Казимирченко, сообщивший об аварийности здания. По его словам, процесс продлился три часа.

В службе госохраны памятников «Клопс» пояснили, что здание не обладает статусом объекта культурного наследия и поэтому его снос не запрещён.

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