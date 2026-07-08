Груды кирпича: что осталось от здания XIX века, принадлежавшего мельничному комплексу в Калининграде (фото)

На Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга. За разрушениями понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».
Вместо двухэтажного здания с мансардой, теперь высится груда кирпича и досок.
Здание начали сносить в среду, 7 июля. Руководил процессом главный инженер Калининградского мукомольного завода Сергей Казимирченко, сообщивший об аварийности здания. По его словам, процесс продлился три часа.
В службе госохраны памятников «Клопс» пояснили, что здание не обладает статусом объекта культурного наследия и поэтому его снос не запрещён.