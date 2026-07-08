Груды кирпича: что осталось от здания XIX века, принадлежавшего мельничному комплексу в Калининграде (фото)

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На Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга. За разрушениями понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Вместо двухэтажного здания с мансардой, теперь высится груда кирпича и досок.