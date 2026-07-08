«Зверушка вопила, но Женя её поймал»: в Краснознаменске лесничий спас косулёнка, два дня прятавшегося во дворе (фото)

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В Краснознаменске косулёнок забежал во двор жилого дома и прятался там два дня, пока на выручку не пришёл сотрудник лесничества. Об этом «Клопс» рассказали сами герои спасательной операции.

Пенсионерка Алла живёт в доме на четыре семьи — у каждой отдельный вход и своя территория. 5 июля женщина заметила на одном из участков косулёнка.

«Маленькая такая зверушка, красивенькая — как в зоопарке. У нас тут вдоль дорог за городом такие бегают», — рассказала женщина.

Соседи пошли искать косулёнка, но не обнаружили его. Решили, что малыш убежал в сторону речки и скрылся по берегу. Но на следующий день он снова появился около дома. Алла сфотографировала лесного гостя и выложила в чат местных жителей.

«Все как-то вяло среагировали: мол, а что нам с ним делать? Я пошла к соседке. У неё сын Женя — лесничий. Договорились с ним, что он освободится и поможет с малышом», — продолжает женщина.