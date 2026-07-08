Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у популярной актрисы о фирменном способе освободить голову от мыслей

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Олег Газманов выдал замуж дочь-красавицу. Ирина Шейк показала себя в бане. Анна Седокова впервые рассказала, почему ушла от мужа. Летний фестиваль фортепианной музыки (12+). Сезонные блюда из свежих абрикосов: абрикосовые клецки и свинина с абрикосами. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 13 по 19 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».