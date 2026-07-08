Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у популярной актрисы о фирменном способе освободить голову от мыслей

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Олег Газманов выдал замуж дочь-красавицу.
- Ирина Шейк показала себя в бане.
- Анна Седокова впервые рассказала, почему ушла от мужа.
- Летний фестиваль фортепианной музыки (12+).
- Сезонные блюда из свежих абрикосов: абрикосовые клецки и свинина с абрикосами.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 13 по 19 июля.
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