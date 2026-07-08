Грозы, ливни и порывы ветра до 32 м/с: прогноз погода в Калининградской области на 8 июля

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В регионе в среду, 8 июля, ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер с порывами до 29 м/с. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура будет +12…+15 °С, облачно с прояснениями, местами пройдут сильные дожди. Грозы наиболее вероятны на западе региона — в Зеленоградском, Полесском, Багратионовском, Гвардейском и Гурьевском районах, включая Калининград. Днём ожидается +13…+16 °С, дожди продолжатся, местами будут сильными. После полудня зона интенсивных осадков сместится в центральные, южные, северные и восточные районы: Славский, Неманский, Краснознаменский, Черняховский, Нестеровский, Озерский, Гусевский и Правдинский. Вечером будет +12…+15 °С, на востоке сохранится облачная погода с дождями, в остальных районах, включая Калининград, прогнозируют переменную облачность и возможные кратковременные осадки.

Ранним утром на побережье северо-западный и западный ветер усилится до 15–22 м/с, порывы достигнут 23–29 м/с. В акватории Балтики и Калининградского залива местами ожидаются порывы до 30–32 м/с. В Калининграде и западных районах порывы составят 17–22 м/с, местами до 23–24 м/с. В центральной, южной и северной частях региона ветер усилится до 17–20 м/с, на востоке — до 15–18 м/с. Утром порывы у побережья сохранятся на уровне 23–26 м/с, в Калининграде — до 19–23 м/с, в остальных районах — до 15–18 м/с. Днём на побережье ветер будет достигать 19–24 м/с, в регионе — до 15–18 м/с. Вечером порывы ослабнут до 15–18 м/с у моря и 12–15 м/с по области.