«Малый бизнес — большие возможности»: БСПБ запустил традиционную премию для МСБ и проанализировал тренды и разновидности семейного бизнеса

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Банк «Санкт-Петербург» поздравляет со всероссийским Днём семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, и выбирает лучший семейный бизнес в Петербурге и Ленинградской области, Калининграде и Калининградской области в рамках номинации «Бизнес-династия» в премии «Малый бизнес — большие возможности».

Какие предприятия можно считать семейными? Семейное предприятие — субъект малого или среднего предпринимательства, чья собственность контролируется членами одной семьи (династии). Семейное предприятие должно соответствовать одному из следующих условий: в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе или хозяйственном товариществе члены одной семьи должны владеть более чем 50% долей или акций. Такое определение предложено ТПП РФ. Пока в России законом понятие «семейное предпринимательство» не определено. Но уже в мае текущего года в Госдуму направлены поправки в 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», подразумевающие введение в закон понятия «семейный бизнес». В прошлом году эту инициативу Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) одобрил президент РФ. По данным ТПП РФ, свыше 70% малых и средних предприятий (МСП) в России можно отнести к категории семейных.

В Петербурге и Ленинградской области семейный бизнес очень разнообразен: он встречается и в малом предпринимательстве, и в крупных проектах. В малом и среднем бизнесе чаще всего встречаются такие направления: общественное питание (семейные рестораны, кафе, пекарни, бары), услуги и сервис (ателье (пошив одежды, ремонт), фотостудии, дизайн-студии, агентства по подбору домашнего персонала (няни, сиделки, водители), медицина и здоровье (семейные клиники, частные медицинские центры), производство и ремёсла (изготовление одежды и аксессуаров, производство натуральной косметики, свечей, деревянных игрушек, домашней выпечки), сельское хозяйство и агротуризм (семейные фермы (козьи, с производством сыра), выращивание микрозелени, агротуризм с гостевыми домами и экотурами), образование и развитие (частные детские сады, школы, детские спортивные центры, студии раннего развития). В Петербурге и Ленинградской области есть инфраструктура, которая помогает семейным компаниям. Например, центры «Мой бизнес» (ЦРПП) проводят образовательные программы («Мой семейный бизнес»), форумы, помогают с нетворкингом. Также активно работает Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса: поручительство фонда позволяет получить финансирование на развитие.

Хорошая почва для развития семейного предпринимательства есть и в Калининграде и Калининградской области. У области есть свои ниши, где семейный формат работает особенно хорошо. Например, развивающийся туризм (эко-, агро-, культурный) создаёт спрос на локальные услуги: гостевые дома, экскурсии, ремесленные сувениры, локальные продукты. Близость к Европе тоже играет роль: некоторым семейным производствам проще выстраивать логистику и находить поставщиков. В регионе действуют целевые программы господдержки. Например, есть гранты именно для семейных ферм — семья может получить субсидию из областного бюджета на развитие при условии софинансирования. Помогает и Центр «Мой бизнес»: там не только консультируют, но и помогают с бизнес-планами, сопровождают при подаче заявок на субсидии, содействуют в продвижении и даже в выходе на новые рынки. Ещё один шаг — инициатива Калининградской ТПП: в 2025 году палата выступила с предложением принять региональный закон о семейном бизнесе, чтобы чётко прописать правовые нюансы (например, как оформлять трудовые отношения, если в деле участвуют несовершеннолетние родственники).

«Премия "Малый бизнес — большие возможности" — это адресная мера поддержки семейного бизнеса со стороны банка "Санкт-Петербург". Мы считаем, что наш главный приз (бесплатное банковское обслуживание навсегда) будет надёжным фундаментом для развития. Для нас предпринимательство — это не только про извлечение прибыли, но и про социальную значимость. Номинация, посвящённая семейному бизнесу, "Бизнес-династия", — это про преемственность и традиции, которые мы так ценим в работе, ведь мы сами строим долгосрочные отношения с клиентами, а не гонимся за минутной выгодой», — комментирует идеолог и автор премии, директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж банка «Санкт-Петербург» Маргарита Анисимова.

Напомним, премия банка «Санкт-Петербург» «Малый бизнес — большие возможности» проходит при поддержке администраций Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», при партнёрстве бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад».

БСПБ приглашает поучаствовать в премии:

действующих предпринимателей, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса; клиентов банка «Санкт-Петербург» или тех, кто успел открыть расчётный счёт в БСПБ до 01.11.2026; предпринимателей, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининграда и Калининградской области.

В 2026 году регистрация продлится до 1 ноября. Зарегистрироваться в премии можно по ссылке.

Премия в 2026 году вручается в 12 отраслевых номинациях. Победителей выберет жюри премии — это эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители правительства Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, различных отраслей экономики, финансовые аналитики и банковские специалисты. Среди критериев выбора победителей: социальная значимость бизнеса, вклад в улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей городов и областей, инновационный и творческий подход, предпринимательский дух.

Главный приз Премии-2026 — полная отмена комиссий для победителей и продвижение бизнеса. Банк «Санкт-Петербург» предлагает бессрочное бесплатное обслуживание, чтобы предприниматели могли инвестировать ресурсы в развитие, а не в банковские чеки.

Что входит в пакет победителя?

0 ₽ за РКО и платежи юрлицам и ИП бессрочно. 0 ₽ за обслуживание премиальных бизнес-карт и/или стикеров Mir Supreme Business бессрочно. Бесплатная премиальная программа для владельца бизнеса бессрочно.

Также победители получат бизнес-разбор от экспертов бизнес-клуба «Атланты Северо-Запад», медийную поддержку своего бизнеса — эксклюзивный медиапакет на радио «РБК.Петербург» или на сайте «РБК.Калининград», чтобы рассказать о своём опыте, выступить в качестве эксперта отрасли и сформировать доверие к бренду на региональном уровне.