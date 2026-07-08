Купить матрас и не ждать месяцами доставку: в Калининградской области открыли местное производство

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В Калининградской области открылось производство матрасов BISHEK. Компания выпускает беспружинные ортопедические матрасы из пенополиуретана повышенной плотности и продаёт их напрямую — без посредников, сетевых наценок и затрат на доставку из центральной России.

Местное производство вместо переплаты за логистику

BISHEK работает в Калининградской области, поэтому покупателям не нужно ждать поставку из большой России. Матрас можно заказать под свои размеры, срок готовности — от 1 до 3 дней.

Перед покупкой можно приехать в цех, посмотреть производство, потрогать материалы и полежать на матрасе. Так проще купить матрас в Калининграде: выбрать модель по ощущениям и понять, подходит ли жёсткость.

Что внутри матраса BISHEK

В основе матрасов BISHEK — пенополиуретан повышенной плотности. Обычно такой наполнитель встречается в более дорогих моделях, но местное производство помогает BISHEK держать цену в среднем сегменте.

Материал рассчитан на ежедневное использование. По данным производителя, он сохраняет форму, не проседает до 10 лет и помогает телу сохранять удобное положение во время сна.

Сверху — съёмный чехол из трикотажа. Его можно снять для ухода, чтобы поддерживать чистоту спального места без замены всего матраса и дорогой химчистки.