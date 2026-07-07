22:29

Не стал дожидаться балтийского шторма: самолёт-разведчик НАТО облетел Калининградскую область и вернулся в Румынию

  1. Калининград
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Самолёт Bombardier Challenger 650 Artemis II, выполняющий функцию разведки и целеуказания кружил во вторник, 7 июля, у Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина поднялась в воздух в румынской Констанце на побережье Чёрного моря. Затем добралась до Польши и трижды облетела регион. Борт находился на высоте около 11 километров вне коридоров, установленных для гражданской авиации. В район границ воздушного пространства прибалтийских стран с Россией и Беларусью экипаж не залетал. 

Полёты разведчиков ВВС Великобритании и США над акваторией Балтики и у границ Калининградской области — это попытка «взять Россию на слабо», считают депутаты регионального парламента.

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