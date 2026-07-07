В Калининграде изменили график отключения горячей воды

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В Калининграде перенесли сроки отключения горячей воды на профилактику в двух микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 7 июля.

«Решение о переносе сроков отключения горячего водоснабжения принято в связи с большим объёмом работ на тепловых магистралях и увеличением сроков доставки в регион материалов и оборудования», — рассказали в городской администрации.

РТС «Восточная», которая обеспечивает благами цивилизации жителей Московского проспекта, ул. Генерала Буткова, Грига, Куприна, Кутаисской, Космической, Литовского вала и соседних улицах, поставят на профилактику 15 июля. Люди останутся без горячей воды на две недели.

По той же причине сдвинуться сроки ремонта улиц в центральной части города:

Баграмяна, 36;

Ботаническая, 8-10;

Генерала Буткова, 4, 4а-6а , 8-10, 12-14, 18, 34, 36;

Генерала Галицкого, 19-25, 27-33;

Звёздная, 27-31, 33-37;

Космическая, 22-36.

В этом микрорайоне горячий кран в положение «Выкл.» поставят 29 июля, а обратно повернут 11 августа.