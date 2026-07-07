Калининград готов принять всех депортированных из Прибалтики соотечественников — сенатор

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Калининград готов принять всех депортированных из стран Прибалтики соотечественников, если это потребуется. Об этом РИА Новости заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков во вторник, 7 июля.

«Ситуация с русскоязычными жителями в странах Балтии вызывает серьёзную обеспокоенность. Важно, чтобы люди, оказавшиеся в непростой ситуации, могли рассчитывать на сопровождение и поддержку в рамках действующего законодательства», — отметил сенатор.

По информации МИД России, что власти прибалтийских республик открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных, рассчитывая, вероятно, окончательно решить «русский вопрос».