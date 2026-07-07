19:56

Прощай, Миля: в Калининградском зоопарке сообщили о смерти бегемота

  1. Калининград
Автор:
Прощай, Миля: в Калининградском зоопарке сообщили о смерти бегемота - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградском зоопарке умерла самка бегемота Миля. В пресс-службе учреждения назвали предварительную причину гибели 25-летнего животного.

«Причиной смерти Мили стала патология печени и печёночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьёзные патологические изменения в поджелудочной железе и лёгких. Ветеринарные врачи попытаются выявить первоначальные причины, однако, они могут быть самыми разными, накапливаемыми годами», — рассказали в зоопарке.

Гиппопотаму стало плохо в середине июня. Тогда специалисты считали, что причиной недуга было инородное тело в кишечнике. Вскрытие показало, что болезнь бегемота возникла не внезапно, а нарастала в течение довольно длительного времени, но протекала бессимптомно, и проявилась, когда спасти Милю уже было невозможно.

Директор зоопарка Светлана Соколова рассказала, что операцию или полноценное обследование провести невозможно из‑за особенностей физиологии животного: консультации с коллегами из других зоопарков с большим опытом подтвердили это.

1 212
Зоопарки, парки