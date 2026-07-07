В Зеленоградском округе неизвестный пытался уговорить детей сесть в свою машину

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В посёлке Откосово Зеленоградского округа неизвестный мужчина пытался уговорить двоих детей сесть к нему в машину. Об этом рассказала «Клопс» мать школьников, Оксана.

Тревожная встреча произошла в понедельник, 6 июля. Девятилетний мальчик и его младшая сестрёнка собрались поиграть с друзьями на детской площадке на улице Семейной, рядом с их домом. Обычно они гуляют у себя во дворе, поэтому мама напомнила, как вести себя с незнакомыми.

«Они вообще оценивают ситуацию здраво, — говорит мама. — Много диалогов ведём по поводу того, что бывают разные люди, хорошие и плохие. И как раз в тот день опять читала очередную лекцию: что может произойти, чего нельзя делать. И что взрослый человек у детей помощи не попросит!»

Именно последнее предостережение оказалось более чем своевременным. Неподалёку от площадки стоял припаркованный грузовой автомобиль с красной кабиной и белым кузовом (так описали его ребята). Бородатый мужчина, сидевший за рулём, подозвал третьеклассника и попросил его «погазовать».

Очевидно, — рассуждает Оксана, — он не смог бы этого сделать, не сев к нему в кабину».

Мальчик отказался, его сестра испугалась и заплакала. В этот момент на дороге показался велосипедист — возможно, это и спугнуло незнакомца. Дети ушли. Через какое-то время эта же машина, рассказывает Оксана, снова проехала мимо площадки, но уже не останавливалась.

Мать написала заявление в полицию, передала всю информацию участковому инспектору. В региональном МВД «Клопс» рассказали, что по данному факту проведена проверка, противоправных действий не выявлено. Тем не менее полиция ещё раз напоминает, что в подобных случаях очень важно сохранять осторожность.