Кропоткин назвал топ-3 городских проблем, с которыми калининградцы обращались в июне

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Председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин назвал основные направления, по которым удалось добиться решений после обращений жителей в июне. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

Одной из главных тем стал дорожный ремонт. По словам Кропоткина, в Калининграде лето — пик работ на улично-дорожной сети. В числе ключевых объектов он выделил улицу Летнюю, где завершён капитальный ремонт участка от Коммунистической до Автомобильной. Здесь обновили дорогу и тротуары, заменили световые опоры, уложили плитку и сделали велодорожку.

«Получал от вас большое количество обращений о необходимости обновления этого участка дороги, так как улица Летняя связывает крупные магистрали. Теперь транзитный транспорт может быстрее уходить в юго-западный сектор в обход загруженного центра», — отметил Кропоткин.

Вторая большая группа обращений касалась локальных аварий и коммунальных проблем. В июне специалисты устранили провал дорожного покрытия на улице Сибирякова, ликвидировали провал на Краснопрудной, восстановили дождевую канализацию и благоустройство на Лесопарковой, 51, справились с прорывом магистральной сети горячего водоснабжения на улице Шевченко.

Третье направление — чистота города. После обращений жителей привели в порядок контейнерные площадки на Каштановой аллее и Ракитной, очистили от незаконной рекламы территорию на Комсомольской, убрали бытовой мусор из русла в районе улицы Зелёной, провели рейд по очистке Верхнего и Нижнего озёр, выполнили покос травы на Дзержинского, 164.

Всего за июнь 1 493 человека получили разъяснения по вопросам ремонта, транспорта, благоустройства и развития территорий. Ещё 320 жителей обратились за юридическими консультациями по социальной поддержке, медицине, жилью, пособиям и зарплатам.

По 76 обращениям были направлены запросы в администрацию Калининграда, правительство региона, профильные министерства, ресурсоснабжающие организации, РЖД, Фонд капремонта, «Россети Северо-Запад», «Водоканал» и другие структуры.

Кропоткин поблагодарил жителей за активность и призвал продолжать сообщать о проблемах. «Друзья, давайте и дальше работать вместе! Обращайтесь, если есть проблемы — сделаю всё, что в моих силах», — подчеркнул он.