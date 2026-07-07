15:59

Подразделения МЧС в Калининградской области получили новую спецтехнику — Кропоткин

  1. Калининград
Автор:
Подразделения МЧС в Калининградской области получили новую спецтехнику — Кропоткин - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба регионального парламента
Подразделения МЧС в Калининградской области получили новую спецтехнику — Кропоткин - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба регионального парламента
Подразделения МЧС в Калининградской области получили новую спецтехнику — Кропоткин - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба регионального парламента
Фото: пресс-служба регионального парламента

Региональным подразделениям МЧС передали 19 единиц спецтехники — это самая масштабная партия за последние годы. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Парламентарий принял участие в мероприятиях рабочей поездки министра МЧС России Александра Куренкова в регион.

«Спасатели и пожарные получили автомобили экстренного реагирования и оперативного управления, пожарные автоцистерны и автолестницы. Для подразделений ГИМС передали многоцелевые катера и аэролодки», — перечислил Кропоткин.

Александр Куренков вручил ведомственные награды 32 особо отличившимся сотрудникам. Андрей Кропоткин поблагодарил министра МЧС России за внимание к Калининградской области, а личному составу пожелал крепкого здоровья, надёжного тыла и спокойных дежурств.

«Спасибо за вашу работу на благо Калининградской области и всей России», — отметил он.

Глава МЧС призвал власти Калининграда оборудовать системы оповещения в опасных промзонах.

252
Деятельность гос.органов
Погода на калининградском побережье 7 июля
Читать