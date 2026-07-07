В Калининграде в одном из ресторанов посетитель оставил на чай 36 800 рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в одном из ресторанов оставили чаевые на сумму 36,8 тыс. рублей. А всего с начала года в регионе официантам выразили благодарность на сумму более 100 млн рублей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает сервис «Нетмонет».

По данным исследования, самым щедрым городом стал Калининград — здесь посетители оставили на чай около 64,2 млн рублей. Второе и третье место заняли Зеленоградск (12,2 млн рублей) и Светлогорск (5,5 млн рублей). В топ-5 щедрых городов региона также вошли Гурьевск и Черняховск.

С начала года гости заведений региона поблагодарили за сервис более 280 тысяч раз. Самый высокий средний размер чаевых зафиксирован в Зеленоградске — 433 рубля. Самые крупные чаевые в размере 10 000 рублей здесь были оставлены в ресторане, специализирующемся на мясе и бургерах.

На втором месте оказался Светлогорск: в среднем тут благодарят на 370 рублей. Максимальная сумма чаевых, оставленная за один раз, составила 7 000 рублей.

«Рекорд региона принадлежит Калининграду. В ресторане балтийской кухни посетители единоразово оставили 36 800 рублей чаевых. При этом средняя сумма по сравнению с остальными городами остается ниже — 351 рубль», — отмечается в публикации.

Жители и гости Калининградской области чаще всего благодарят сотрудников за обслуживание и высокий уровень сервиса. 4,82% всех чаевых сопровождались отзывами.

Наиболее активно гости делятся впечатлениями в Зеленоградске. Здесь доля чаевых с комментариями достигает 6,8%. Это почти в два раза выше, чем в Светлогорске (3,3%). Персональный сервис играет важную роль в формировании впечатления о заведении — в каждом десятом комментарии посетители упоминали сотрудников по имени.

«Калининградская область считается одним из самых туристических регионов страны, где впечатление о поездке часто складывается из качества сервиса. Здесь жители и туристы ценят качественный сервис и тёплый приём», — отметила глава сервиса «Нетмонет» Оксана Белякова.