Сигареты, шоколадные яйца и 20 кг сухариков: в Калининградской областной таможне рассказали, что пытались вывезти из региона

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Сотрудники Калининградской областной таможни в аэропорту Храброво в июне предотвратили 56 случаев вывоза из региона товаров не для личного пользования. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Багаж пассажиров, улетающих из области, проверялся с помощью рентгена. В результате были обнаружены 8 000 штук сигарет с фильтром, 85 кг шоколадных яиц с игрушкой, 200 свёрл по металлу, 200 гель-лаков для ногтей, 20 кг сухариков в ассортименте, а также 18 кг новой одежды.