Волейболистки «Локомотива» отправились на пляж в Зеленоградске, но не отдыхать

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Калининградский «Локомотив» начал подготовку к новому сезону с тренировок на берегу моря в Зеленоградске. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе клуба.

Пока пляжницы «Локо» регулярно побеждают на этапах Кубка России, команда по классическому волейболу решила стартовать с «курса молодого бойца» на песке, пройдя перед этим углублённое медобследование.

«Все молодцы, все работаем», — прокомментировала Анастасия Капралова.

Спортсменки получали задания даже на время отпуска, чтобы быстрее войти в ритм. Андрей Воронков и другие наставники подготовили для подопечных июльский интенсив. После девяти дней тренировок на пляже «Локомотив» вернётся в зал.

Новички команды уже прибыли в расположение клуба и занимаются наравне с другими. Пока нет только бразильской легионерки Киси Насименто: она выступает в Лиге наций, и даже осталась без отпуска.

Очередной сезон стартует для волейболисток осенью. В 2025 году калининградки впервые сделали золотой дубль, однако в прошлом году после перестройки состава повторить успех не удалось.