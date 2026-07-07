В сети калининградских магазинов на фоне топливного ажиотажа раскупили бочки для воды

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В калининградских магазинах на фоне бензинового ажиотажа начали скупать ёмкости для воды. Об этом на круглом столе по топливной ситуации заявил спикер Заксобрания Андрей Кропоткин.

По словам главы областного парламента, один из предпринимателей рассказал ему, что в крупном сетевом магазине Калининграда разобрали белые пластиковые бочки для воды. Люди покупали их для хранения топлива.

«То есть все затарились уже в пакеты, я не знаю — куда. Надеюсь, скоро [ажиотаж] закончится. Потому что куда ещё заливать?», — сказал Кропоткин.

Он сравнил ситуацию с первыми волнами пандемии, когда люди массово закупали гречку и сахар. По словам главы Заксобрания, потребление топлива в регионе выросло как раз потому, что автомобилисты начали запасаться бензином и дизелем «на всякий случай».

«У нас людей же больше не стало, автомобилей больше не стало. Но потребление в два раза увеличилось, это факт», — сказал Кропоткин.