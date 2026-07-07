В Калининграде начинают судить поджигателей склада бытовой техники на Полтавской

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В Калининграде начинается суд над двумя жителями по обвинению в уничтожении склада бытовой техники с причинением ущерба в размере свыше 57 млн рублей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2025 году 25-летний обвиняемый, занимая должность заведующего складом по ул. Полтавской в Калининграде, похитил вверенное ему имущество. Это бытовая техника на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

После этого, желая скрыть хищение, мужчина и его 23-летний знакомый знакомый решили сжечь склад. Для этого они облили внутреннее помещение и находящееся в нем имущество горючими материалами и подожгли.

В результате пожара было значительно повреждено здание склада, а также уничтожена находящаяся в нем бытовая техника. Ущерб оценивается в сумму свыше 57 млн рублей.

Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении злоумышленников. Они обвиняются по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Одному из мужчин также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.