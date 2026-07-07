Во время топливного ажиотажа часть калининградских автобусов стала «танкерами» для своего парка

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Калининградские предприятия общественного транспорта снимают часть машин с линии и используют их как «танкеры» для заправки остальных автобусов. Об этом на круглом столе по топливной ситуации рассказал глава ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.

Предприятия вынуждены искать временные схемы, потому что привычная логистика заправки нарушилась. Обычно у большинства перевозчиков есть свои топливные ёмкости в автопарках. Сейчас же автобусы часто приходится отправлять на обычные АЗС, где они встают в очередь вместе с легковыми машинами.

Компании выделяют несколько автобусов, которые едут на АЗС и возвращаются в парк. Привезённый дизель распределяют на нужды всего подвижного состава.

«Некоторые предприятия снимают часть машин, которые как «танкеры» работают», — рассказал Гренц.

Такая схема помогает хоть как-то поддерживать выпуск транспорта на линию, но полностью проблему не решает. К тому же водители не могут выйти на линию из-за нормативов по режиму труда и отдыха.

«Мы не успеваем и заправляться, и делать рейсы», — отметил представитель перевозчиков.

Гренц объяснил, что для нормальной работы компаниям нужно снова получать топливо напрямую на свои базы. Тогда автобусы не будут стоять в очередях, а водители смогут отдыхать после смены.

В регионе обсуждают порядок обслуживания общественного транспорта и других социально важных служб. Речь идёт о списках приоритетных организаций и специальных точках для заправки таких машин.