Ведущие калининградские предприятия представили свою продукцию на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские предприятия приняли участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, чтобы провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнёрами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На калининградском стенде представлена продукция ведущих промышленных предприятий региона. Это заводы «Кливер», «Энкор», GS Group, «ЭСВА», OSQ Group, «Балтэкс» и ОКБ «Факел».

По словам вице-премьера регионального правительства, министра экономического развития, промышленности и торговли Вероники Лесиковой, «Иннопром» — одна из ключевых площадок страны, где формируются новые кооперационные связи, обсуждаются перспективные технологические решения.