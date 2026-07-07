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Ведущие калининградские предприятия представили свою продукцию на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге

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Ведущие калининградские предприятия представили свою продукцию на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские предприятия приняли участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, чтобы провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнёрами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На калининградском стенде представлена продукция ведущих промышленных предприятий региона. Это заводы «Кливер», «Энкор», GS Group, «ЭСВА», OSQ Group, «Балтэкс» и ОКБ «Факел». 

По словам вице-премьера регионального правительства, министра экономического развития, промышленности и торговли Вероники Лесиковой, «Иннопром» — одна из ключевых площадок страны, где формируются новые кооперационные связи, обсуждаются перспективные технологические решения.

Калининградская промышленность по росту объёмов производства обогнала российские показатели на 13%.

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Экономика