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В минцифры рассказали, в каких посёлках Калининградской области в 2026 году появится проводной интернет

  1. Калининград
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В Калининградской области в 2026 году проводной интернет появится в 15 посёлках с населением свыше 7,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минцифры области.

До конца года по программе строительства волоконно-оптических линий связи в малочисленных населённых пунктах за счет бюджетной субсидии к проводному интернету должны подключить посёлки: 

  • Зелёное, Славянское, Тургенево, Заливино Полесского округа; 
  • Медовое, Чехово, Подгорное Багратионовского округа;
  • Лесной, Рыбачий, Морское Зеленоградского округа; 
  • Солдатово Гвардейского округа;
  • Новостроево Озерского округа
  • Фурманово Гусевского округа; 
  • Жилино и Маломожайское Неманского округа (здесь продолжаются конкурсные процедуры по выбору провайдера).

Как отметили в ведомстве, основной объём работ по строительству инфраструктуры связи в посёлках запланирован на второе полугодие 2026 года. По условиям программы регион компенсирует провайдеру 85% фактически понесенных расходов на прокладку коммуникаций. В свою очередь, оператор связи гарантирует, что построит распределительную сеть от узла связи до границ не менее 60 % домохозяйств в каждом населенном пункте с гарантированной скоростью интернет-соединения не менее 50 Мбит/с.

В Калининградской области в 2025 году доступ к проводному интернету получили жители 14 посёлков.

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