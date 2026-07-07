В минцифры рассказали, в каких посёлках Калининградской области в 2026 году появится проводной интернет

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В Калининградской области в 2026 году проводной интернет появится в 15 посёлках с населением свыше 7,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минцифры области.

До конца года по программе строительства волоконно-оптических линий связи в малочисленных населённых пунктах за счет бюджетной субсидии к проводному интернету должны подключить посёлки:

Зелёное, Славянское, Тургенево, Заливино Полесского округа;

Медовое, Чехово, Подгорное Багратионовского округа;

Лесной, Рыбачий, Морское Зеленоградского округа;

Солдатово Гвардейского округа;

Новостроево Озерского округа

Фурманово Гусевского округа;

Жилино и Маломожайское Неманского округа (здесь продолжаются конкурсные процедуры по выбору провайдера).

Как отметили в ведомстве, основной объём работ по строительству инфраструктуры связи в посёлках запланирован на второе полугодие 2026 года. По условиям программы регион компенсирует провайдеру 85% фактически понесенных расходов на прокладку коммуникаций. В свою очередь, оператор связи гарантирует, что построит распределительную сеть от узла связи до границ не менее 60 % домохозяйств в каждом населенном пункте с гарантированной скоростью интернет-соединения не менее 50 Мбит/с.