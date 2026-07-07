Ветер и сильные дожди: погода в Калининграде и области во вторник, 7 июля

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В Калининградской области во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность, возможны дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, утром и днём температура воздуха составит +15...+17 ℃. Преимущественно облачно, временами ожидаются умеренные дожди — в Калининграде, на западе региона и побережье начиная, с 11-12 часов, на востоке области — после 13 часов. Вечером +14...+16 ℃, преимущественно облачно и временами ожидаются дожди, местами сильные.

Ветер в течение суток юго-западный — западный. Утром и днём — 4-9 м/с, у побережья в порывах до 10-12 м/с. Вечером у побережья ветер усилится до 5-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с. На западе региона и в Калининграде усилится в порывах до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 750 до 745 мм рт. ст.